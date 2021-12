D’Aversa traballa | vere le anticipazioni su Stankovic smentite a parte

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 5 dicembre 2021) Vi avevamo raccontato poco fa che la sconfitta contro la Lazio avrebbe potuto mettere in discussione Roberto. L’allenatore, la fiducia non c’è più, il primo tempo ha scavato un solco profondo. Il club aveva smentito le indiscrezioni circolate nelle ultime 36 ore su Dejan, attuale allenatore della Stella Rossa. Ma non troppo presto fa lo stessoaveva detto, in modo inequivocabile, di considerare finito o quasi un il suo ciclo con la Stella Rossa. La Samp sta lavorando per liberarlo: leerano di facciata, la fiducia non c’è più. Foto: Twitter Samp L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.