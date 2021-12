D’Aversa: “Le responsabilità del primo tempo sono mie. Dovevamo riaprila prima” (Di domenica 5 dicembre 2021) Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta interna contro la Lazio. Queste le sue parole: “Abbiamo ricevuto tre schiaffi, non uno, mi assumo tutte le responsabilità di quanto fatto nel primo tempo. La squadra nella ripresa è andata in campo con dignità, ma i primi 45? hanno compromesso tutta la gara”. A differenze delle altre volte, siamo partiti bene. Ma se commetti determinati errori, le squadre superiori ti puniscono. Non punto il dito sul singolo. Dobbiamo ragionare sugli errori e gli aspetti positivi, pensiamo a venerdì. Ai ragazzi ho detto di tornare in campo e mostrare un po’ di dignità. Se rivedo i gol subiti, mi viene voglia di spaccare il televisore». Sulla condizione: “Sotto l’aspetto fisico finiamo sempre in crescendo, ma dobbiamo ragionare su questa partita che oltre ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 5 dicembre 2021) Roberto, tecnico della Sampdoria, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta interna contro la Lazio. Queste le sue parole: “Abbiamo ricevuto tre schiaffi, non uno, mi assumo tutte ledi quanto fatto nel. La squadra nella ripresa è andata in campo con dignità, ma i primi 45? hanno compromesso tutta la gara”. A differenze delle altre volte, siamo partiti bene. Ma se commetti determinati errori, le squadre superiori ti puniscono. Non punto il dito sul singolo. Dobbiamo ragionare sugli errori e gli aspetti positivi, pensiamo a venerdì. Ai ragazzi ho detto di tornare in campo e mostrare un po’ di dignità. Se rivedo i gol subiti, mi viene voglia di spaccare il televisore». Sulla condizione: “Sotto l’aspetto fisico finiamo sempre in crescendo, ma dobbiamo ragionare su questa partita che oltre ...

