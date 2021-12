Daniele Capezzone attacca Zerocalcare: il botta e risposta tra il giornalista e il fumettista diventa virale (Di domenica 5 dicembre 2021) È diventato virale su Twitter il botta e risposta, tutto via social, tra Daniele Capezzone e Zerocalcare. Oggetto della discussione è la serie “Strappare lungo i bordi”, realizzata dal fumettista, all’anagrafe Michele Rech, che ha fatto impazzire il popolo di Netflix. La recensione del giornalista ed ex deputato però è netta: “Voi con Zerocalcare, noi con Clint Eastwood. A ciascuno il suo, e ciascuno contento: chi con la lagna e il disagio come dimensione esistenziale; chi invece con la lotta, la sfida, l’affermazione dell’individuo contro ogni potere”. A me me fa volà che DanieleCapezzone se sente come CLINT EASTWOOD https://t.co/5tLk2jyyFD — Zerocalcare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Ètosu Twitter il, tutto via social, tra. Oggetto della discussione è la serie “Strappare lungo i bordi”, realizzata dal, all’anagrafe Michele Rech, che ha fatto impazzire il popolo di Netflix. La recensione deled ex deputato però è netta: “Voi con, noi con Clint Eastwood. A ciascuno il suo, e ciascuno contento: chi con la lagna e il disagio come dimensione esistenziale; chi invece con la lotta, la sfida, l’affermazione dell’individuo contro ogni potere”. A me me fa volà chese sente come CLINT EASTWOOD https://t.co/5tLk2jyyFD —...

