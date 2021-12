Da domani il Green pass obbligatorio sui bus | appello alle famiglie | ' Rispettate le regole'

Advertising

borghi_claudio : Intanto domani questi votano. Presente cosa significa un paese civile? Covid, gli svizzeri primi al mondo a votare… - lavocedialba : Super green pass: da domani nuove regole e restrizioni per i non vaccinati - Sebasti61588028 : Da domani solo GREEN-CAZZ. Lavatevelo bene, prima di uscire di casa… Ve lo controllano. - Adnkronos : In vigore da domani il Super green pass, corsa al vaccino. #covid - nonmiscrivere8 : RT @cronachecampane: Da domani il super green pass: ma c'è il problema della App delle verifiche #Covid #CronacadiNapoli #lamorgerese https… -

Ultime Notizie dalla rete : domani Green

Per ristoranti e cinema serve quello rafforzato. Per piscina e autobus però no, basta anche il . Per un caffè al bar o per entrare in chiesa invece, solo la mascherina. Da, e almeno fino al 15 gennaio, gli italiani si troveranno nuovamente a fare i conti con l'estensione delle norme anti - . Farà infatti il suo esordio . E cioè quella ottenibile solo con ...Le multe (da 400 a mille euro) saranno per tutti: per chi non rispetta le nuove regole delpass, versione light e super, che entrano in vigore; per chi non controlla pur dovendolo fare (...Laddove il lasciapassare è obbligatorio, chi ne sarà sprovvisto rischia multe fino a mille euro L’entrata in vigore del Green pass rafforzato ... i luoghi all'aperto o a rischio assembramento. Da ...Il Qr code resterà infatti lo stesso, anche se durerà non più 12 ma 9 mesi, e verrà aggiornata la App 'Verifica C19' per i controlli ...