Cultura | premiata in Consiglio regionale Anna Silvia Angelini autrice di “La violenza declinata”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 5 dicembre 2021) Mercoledì 1 dicembre, a pochi giorni della giornata internazionale contro lasulle donne, la scrittriceè stataindel Lazio, dal consigliere Fabio Capolei, per il suo impegno nel contrasto allae alla disparità di genere, manifestato attraverso numerose iniziative e con il suo ultimo libro dal titolo “La”, edito da Bertoni Editore. “Questo riconoscimento è per me motivo di grande orgoglio – ha dichiarato– e lo voglio dedicare alle tante donne che non possono più vedere, sentire, parlare a causa delle violenze subite dai loro compagni. È sempre bene ribadire – ha sottolineato – che l’attenzione al tema ...