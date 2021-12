Cuadrado-Dybala | la Juve supera il Genoa 2-0

(Di lunedì 6 dicembre 2021) TORINO (ITALPRESS) – Lantus ha battuto ilper 2-0 nella 16esima giornata del campionato di Serie A. Con questo successo i bianconeri hanno agganciato la Fiorentina al quinto posto e possono restare in scia al quartetto di testa seppur al momento decisamente staccati. Il successo, il 150esimo in Serie A targato Allegri in panchina, ha interrotto una striscia di tre pareggi consecutivi ottenuti dalnelle precedenti trasferte e i rossoblù allenati da Andriy Shevchenko restano al terzultimo posto della classifica. A sbloccare il risultato al 9? un gol-capolavoro di Juan: il colombiano ha battuto un corner a rientrare da sinistra che ha scavalcato Sirigu e si è andato a infilare sul secondo palo. Dopo una serie di occasioni più o meno nitide, clamorosa la doppia chance di raddoppio mancata dalla ...

... a supporto del terzetto Kulusevski -- Bernardeschi alle spalle di Morata. Una scelta (tattica e di uomini) che mette in difficoltà il Genoa, le cui strategie vengono stravolte da...Reti: nel pt 9', nel st 37'. Angoli: 5 - 1 per la Juventus. Recupero: 0' e 3'. Ammoniti: Pellegrini, Cambiaso, Morata, Kean per gioco falloso. Spettatori: 18.458.Poi una doppia parata al 20' sulle conclusioni di Dybala da posizione ravvicinata e sul piatto di Cuadrado a conferma del netto dominio della Juventus in una gara in cui il Genoa ha messo a fatica il ...Il calcio in Italia ha visto proseguire la sedicesima giornata del girone di andata della Serie A 2020-2021: nell'unico incontro delle ore 20.45 la Juventus ha vinto per 2-0 in casa contro il Genoa. R ...