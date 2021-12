Cristina D’avena, la regina dei cartoni animati ha un passato inimmaginabile: ecco cosa faceva (Di domenica 5 dicembre 2021) E’ stata interprete di tante sigle per cartoni animati facendo sognare grandi e piccini, ma la D’avena ha un passato che in pochi conoscono. Cristina D’avena è uno dei personaggi più noti della scena italiana. Infatti, la cantante, ha raggiunto un grande successo grazie proprio alle sigle dei cartoni animati. D’avena Cristina (web source)In particolare, il suo debutto come cantante è avvenuto quando era ancora una bambina. A soli tre anni e mezzo si presentò allo Zecchino D’Oro con la canzone “il valzer del moscerino” classificandosi terza. Ma, oltre ad essere la voce di numerose sigle di cartoni animati, Cristina ha fatto anche un lavoro molto ... Leggi su topicnews (Di domenica 5 dicembre 2021) E’ stata interprete di tante sigle perfacendo sognare grandi e piccini, ma laha unche in pochi conoscono.è uno dei personaggi più noti della scena italiana. Infatti, la cantante, ha raggiunto un grande successo grazie proprio alle sigle dei(web source)In particolare, il suo debutto come cantante è avvenuto quando era ancora una bambina. A soli tre anni e mezzo si presentò allo Zecchino D’Oro con la canzone “il valzer del moscerino” classificandosi terza. Ma, oltre ad essere la voce di numerose sigle diha fatto anche un lavoro molto ...

