Covid, vaccini anche all'Esselunga. Ats Milano ha pubblicato bando per la gestione (Di domenica 5 dicembre 2021) vaccini nei supermercati e nelle stazioni. Era stato Guido Bertolaso, lo scorso 17 novembre, ad annunciare l'intenzione della Regione Lombardia di chiedere questi spazi per dedicarli alla campagna vaccinale. Per la terza fase della campagna aveva detto il coordinatore "abbiamo immaginato di organizzare dei centri vaccinali nella grande distribuzione organizzata della Lombardia e in due stazioni della metro" a Milano. E così cinque supermercati Esselunga tra Milano e hinterland diventeranno hub. Nei punti vendita di viale Rubattino e via dei Missaglia nel capoluogo, di San Donato, Pioltello e Pantigliate nell'hinterland verranno aperte le linee vaccinali. L'obiettivo è quello di somministrare le terze dosi. Ats Milano ha pubblicato un bando per individuare enti privati accreditati e a ...

