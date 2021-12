Covid: Usa, oltre 100 mila casi e 1000 morti al giorno (Di domenica 5 dicembre 2021) La pandemia raggiunge nuovamente livelli allarmanti in Usa, dove i contagi da Covid tornano a superare i 100 mila al giorno e i decessi quota 1000: la media dell'ultima settimana è di 114.150 nuovi ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 dicembre 2021) La pandemia raggiunge nuovamente livelli allarmanti in Usa, dove i contagi datornano a superare i 100ale i decessi quota: la media dell'ultima settimana è di 114.150 nuovi ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Usa Covid: Usa, oltre 100 mila casi e 1000 morti al giorno La pandemia raggiunge nuovamente livelli allarmanti in Usa, dove i contagi da Covid tornano a superare i 100 mila al giorno e i decessi quota 1000: la media dell'ultima settimana è di 114.150 nuovi casi, con un incremento del 52,4%, e di 1257 morti (+42%).

