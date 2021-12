Covid: tampone negativo per andare nel Regno Unito. Londra reintroduce il test (Di domenica 5 dicembre 2021) Ci vorrà il tampone negativo prima della partenza, da martedì 7 dicembre 2021, per sbarcare a Londra. Tutti i viaggiatori diretti nel Regno Unito dovranno mostrare un test anti Covid negativo prima di imbarcarsi: la decisione del governo di Londra ha subito scatenato le ire delle compagnie aeree, che l'hanno definita una duro colpo per il settore, come riporta la Bbc L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 5 dicembre 2021) Ci vorrà ilprima della partenza, da martedì 7 dicembre 2021, per sbarcare a. Tutti i viaggiatori diretti neldovranno mostrare unantiprima di imbarcarsi: la decisione del governo diha subito scatenato le ire delle compagnie aeree, che l'hanno definita una duro colpo per il settore, come riporta la Bbc L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, torna necessario il test prima di partire per la Gran Bretagna. Londra reintroduce l'obbligo del tampone al… - OfficialASRoma : L’#ASRoma comunica che, in seguito a un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, il calciatore Felix Afen… - graz848 : RT @ProGunAndre: Un positivo in classe di mia figlia. Tutti a casa in DAD (tanto gli statali campano lo stesso, no?). Potrebbe tornare a sc… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: QUI GENOA - Due componenti squadra staff positivi al Covid. Badelj con la febbre, ma con tampone negativo - AnsaLiguria : Covid: Genoa; due componenti staff squadra positivi. Febbre per Badelj nella notte ma tampone negativo #ANSA -