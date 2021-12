Covid oggi Toscana, 669 contagi: bollettino 5 dicembre (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 669 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 5 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 669 su 31.887 test di cui 9.682 tamponi molecolari e 22.205 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,10% (8,0% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 6.475.461. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 669 ida coronavirus in, 52021, secondo numeri e datideldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati insono 669 su 31.887 test di cui 9.682 tamponi molecolari e 22.205 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,10% (8,0% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati insono 6.475.461. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Adnkronos : #Covid, Zaia: 'Non ce l'ho con #novax, ma vaccino è soluzione. Finiamola con le menate, 83% ricoverati oggi in Vene… - ladyonorato : Qui tutti i dati che dimostrano come i VACCINATI siano oggi la principale fonte di contagio Covid19: The epidemiolo… - GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - fisco24_info : Covid oggi Puglia, 249 contagi: bollettino 5 dicembre: Numeri covid nel bollettino della regione… - virgola09 : RT @azangrillo: Zangrillo: 'Ora curo il Genoa, in politica mai. Fare terrorismo sul Covid è fashion'. -