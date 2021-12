Covid oggi Puglia, 249 contagi: bollettino 5 dicembre (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 249 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 5 dicembre 2021, secondo i numeri Covid del bollettino della regione. Spiccano i 93 positivi in provincia di Foggia. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 19.343 test. Le persone attualmente positive nella regione sono 4.600. I pazienti Covid ricoverati in area non critica sono 139, mentre le persone in terapia intensiva sono 21. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 249 ida coronavirus in, 52021, secondo i numerideldella regione. Spiccano i 93 positivi in provincia di Fa. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 19.343 test. Le persone attualmente positive nella regione sono 4.600. I pazientiricoverati in area non critica sono 139, mentre le persone in terapia intensiva sono 21. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid oggi Alto Adige, 378 contagi: bollettino 5 dicembre Numeri covid del bollettino Sono 378 i contagi da coronavirus in Alto Adige oggi, 5 dicembre 2021, secondo i numeri del bollettino covid. Registrati un morto. Tra i nuovi casi nella provincia - dove nei giorni scorsi è stato individuato un caso di variante Omicron - 210 sono ...

Covid oggi Toscana, 669 contagi: bollettino 5 dicembre Numeri covid del bollettino Sono 669 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 5 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 669 su 31.887 test di cui ...

Covid, news. Da domani in vigore il super Green pass. Corsa alle vaccinazioni. LIVE Sky Tg24 Covid: Sebastiani (Cnr), Calabria quasi in giallo Covid: Sebastiani (Cnr), Calabria quasi in giallo Altre 4 regioni si avvicinano ROMA, 05 DIC - La Calabria è attualmente la regione più vicina alla zona gialla per via dei valori relativi ai ricove ...

Lipsia, esonerato Marsch mentre è in quarantena per Covid E' durata appena quattro mesi l'avventura di Jesse Marsch sulla panchina del RB Lipsia. Il club tedesco ha infatti annunciato di aver sollevato dall'incarico il 48enne allenatore statunitense, ...

