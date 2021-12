Covid oggi Lazio, 1.549 contagi: 702 casi a Roma (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 1.549 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 dicembre nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 2 morti. “oggi nel Lazio su 14.071 tamponi molecolari e 24.673 tamponi antigenici per un totale di 38.744 tamponi, si registrano 1.549 nuovi casi positivi (-283), sono 2 i decessi (-5), 716 i ricoverati (+4), 95 le terapie intensive (+4) e +555 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,9%. I casi a Roma città sono a quota 702. Ieri effettuate oltre 45mila somministrazioni ovvero +13 mila rispetto al target e con un incremento del 55% rispetto alla settimana precedente”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. ”Rispetto al 5 ... Leggi su italiasera (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 1.549 i nuovida coronavirus5 dicembre nel, secondo i dati dell’ultimo bollettino-19. Si registrano altri 2 morti. “nelsu 14.071 tamponi molecolari e 24.673 tamponi antigenici per un totale di 38.744 tamponi, si registrano 1.549 nuovipositivi (-283), sono 2 i decessi (-5), 716 i ricoverati (+4), 95 le terapie intensive (+4) e +555 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,9%. Icittà sono a quota 702. Ieri effettuate oltre 45mila somministrazioni ovvero +13 mila rispetto al target e con un incremento del 55% rispetto alla settimana precedente”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. ”Rispetto al 5 ...

