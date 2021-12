Covid oggi Gb, sfiorati i 44mila contagi in un giorno (Di domenica 5 dicembre 2021) Covid oggi in Gb, quasi 44mila i contagi nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il governo britannico come riporta il Guardian. Da ieri sono stati 54 i morti. Da domani nel Paese entrerà in vigore una nuova misura anti-Covid. Tutti i viaggiatori provenienti dall’estero dovranno, prima della loro partenza per la Gran Bretagna, sottoporsi a un test per il Covid. Il provvedimento è stato introdotto per contenere la diffusione della variante Omicron. . L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 dicembre 2021)in Gb, quasinelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il governo britannico come riporta il Guardian. Da ieri sono stati 54 i morti. Da domani nel Paese entrerà in vigore una nuova misura anti-. Tutti i viaggiatori provenienti dall’estero dovranno, prima della loro partenza per la Gran Bretagna, sottoporsi a un test per il. Il provvedimento è stato introdotto per contenere la diffusione della variante Omicron. . L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

