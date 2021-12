Covid oggi Fvg, 595 contagi e 5 morti: bollettino 5 dicembre (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 595 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 dicembre in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 5 morti. Su 5.117 tamponi molecolari sono stati rilevati 532 nuovi casi con una percentuale di positività del 10,4%. Sono inoltre 11.782 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 63 casi (0,53%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 5 persone: una donna di 90 anni di Grado deceduta in una struttura per anziani; un uomo di 90 anni di Montereale Valcellina deceduto in ospedale; un uomo di 88 anni di Caneva deceduto in ospedale; un uomo di 82 anni di Muggia deceduto in ospedale e una donna di 78 anni di Trieste deceduta in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 28, mentre i ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 595 i nuovida coronavirusin Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 5. Su 5.117 tamponi molecolari sono stati rilevati 532 nuovi casi con una percentuale di positività del 10,4%. Sono inoltre 11.782 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 63 casi (0,53%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 5 persone: una donna di 90 anni di Grado deceduta in una struttura per anziani; un uomo di 90 anni di Montereale Valcellina deceduto in ospedale; un uomo di 88 anni di Caneva deceduto in ospedale; un uomo di 82 anni di Muggia deceduto in ospedale e una donna di 78 anni di Trieste deceduta in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 28, mentre i ...

