Covid oggi Emilia, 1.707 contagi e 10 morti: bollettino 5 dicembre (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 1.707 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, domenica 5 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino dell'Emilia Romagna. Da ieri ci sono stati 10 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 29.952 tamponi, di cui 12.438 antigenici rapidi, con un tasso di positività del 5,7%. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 40,7 anni. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 600. In isolamento domiciliare 24.526 persone. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 79, 2 in più rispetto a ieri, 728 quelli negli altri reparti Covid, 25 in più rispetto a ieri. Alle ore 14 di oggi sono state somministrate complessivamente 7.558.742 dosi; sul totale sono 3.564.688 le persone che hanno ...

