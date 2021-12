Covid oggi Calabria, 228 contagi e 2 morti: bollettino 5 dicembre (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 228 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, domenica 5 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione Calabria. Da ieri i morti sono stati 2 che porta il totale da inizio pandemia a 15.07. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.808 tamponi. Da ieri sono guarite 120 persone. In isolamento 102 persone, 5 i ricoverati e 19 le terapie intensive occupate, una in meno rispetto a ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 228 i nuovida Coronavirus, domenica 52021, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri isono stati 2 che porta il totale da inizio pandemia a 15.07. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.808 tamponi. Da ieri sono guarite 120 persone. In isolamento 102 persone, 5 i ricoverati e 19 le terapie intensive occupate, una in meno rispetto a ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

