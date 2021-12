Covid: oggi al GOM di Reggio Calabria 3 ricoveri, sono 42 i pazienti positivi in ospedale. Il BOLLETTINO ufficiale (Di domenica 5 dicembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 5 dicembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Adnkronos : #Covid, Zaia: 'Non ce l'ho con #novax, ma vaccino è soluzione. Finiamola con le menate, 83% ricoverati oggi in Vene… - ladyonorato : Qui tutti i dati che dimostrano come i VACCINATI siano oggi la principale fonte di contagio Covid19: The epidemiolo… - GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - CampiGiovanna1 : RT @OrtigiaP: BOMBA SULLA PANDEMIA: CDC USA RITIRA TAMPONI PCR”Non distinguono Sars-Cov-2 da Influenza”Contagi COVID-19 Falsati! In quanto… - emanuelmme1 : RT @Adnkronos: Covid in #Francia, il bollettino. #ultimora -