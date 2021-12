Covid, news di oggi. Bollettino: 15.021 casi e 43 morti, tasso di positività 2,9%. LIVE (Di domenica 5 dicembre 2021) Processati 525.108 tamponi. Salgono terapie intensive (+4, in totale 736) e ricoveri (+169, 5.597 in totale). Da domani in vigore il Super Green pass: il normale tampone non basterà più per ristoranti, cinema e stadi. Guido Rasi, consulente scientifico del commissario Figliuolo: "Stiamo vedendo forme severe di Covid-19 nei bambini". Variante Omicron scovata in "almeno 15 Stati americani". In Danimarca 183 casi: "Situazione inquietante" Leggi su tg24.sky (Di domenica 5 dicembre 2021) Processati 525.108 tamponi. Salgono terapie intensive (+4, in totale 736) e ricoveri (+169, 5.597 in totale). Da domani in vigore il Super Green pass: il normale tampone non basterà più per ristoranti, cinema e stadi. Guido Rasi, consulente scientifico del commissario Figliuolo: "Stiamo vedendo forme severe di-19 nei bambini". Variante Omicron scovata in "almeno 15 Stati americani". In Danimarca 183: "Situazione inquietante"

