Covid nel Lazio | il bollettino di oggi domenica 5 dicembre | 1 549 nuovi casi 702 a Roma e due decessi

(Di domenica 5 dicembre 2021)nel, ildi2021.nelsu 14.071 tamponi molecolari e 24.673 tamponi antigenici per un totale di 38.744 tamponi, si registrano 1.549...

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel

Lazio, il bollettino di oggi domenica 5 dicembre 2021. OggiLazio su 14.071 tamponi molecolari e 24.673 tamponi antigenici per un totale di 38.744 tamponi, si registrano 1.549 nuovi casi ...Segnali di cambiamentoFriuli Venezia Giulia , attualmente in zona gialla, con una frenata della crescita delle occupazioni nei reparti ordinari (al 22% circa) e la seppur debole diminuzione di ...Continua la protesta contro il ‘green pass’ e la vaccinazione anti Covid dei minori, con appuntamenti oggi nelle piazze di Pescara e L’Aquila, rispettivamente in piazza della Rinascita, dalle 16 alle ...Anche oggi, quindi, l’effetto weekend si fa sentire con un calo, solo apparente, di nuovi positivi. L’incremento arriverà domani, quando scatterà l’obbligo del Super green pass e quindi aumenteranno i ...