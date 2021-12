Covid Lombardia oggi, 2.628 contagi e 8 morti: bollettino 5 dicembre (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 2.628 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia oggi, domenica 5 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti che portano il totale delle vittime a 34.445 da inizio pandemia. Nelle terapie intensive ci sono 124 persone, 3 in più rispetto a ieri, mentre i ricoverati sono 1.079 con l’ingresso negli ospedali di altre 34 persone nelle ultime 24 ore. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 2.628 i nuovida Coronavirus in, domenica 52021, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 8che portano il totale delle vittime a 34.445 da inizio pandemia. Nelle terapie intensive ci sono 124 persone, 3 in più rispetto a ieri, mentre i ricoverati sono 1.079 con l’ingresso negli ospedali di altre 34 persone nelle ultime 24 ore. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : La Calabria è attualmente la regione più vicina alla zona gialla, mentre Lombardia, Marche, Veneto e Liguria potreb… - Corriere : ?? La Lombardia ha dato disponibilità ad accogliere pazienti dalla Germania - fattoquotidiano : Covid, la scuola torna sempre più a distanza. Contagi in crescita, più colpita la primaria. In Lombardia 900 classi… - infoitinterno : Vaccini Covid per bimbi tra 5-11 anni: ecco come i genitori potranno prenotarli in Lombardia - elisa3cast : RT @EmilianoProiet6: Al Beato Matteo di Pavia la terapia intensiva non ha piu' letti disponibili, idem il reparto covid ordinario ed il pro… -