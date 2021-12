Covid, Locatelli: vaccini per bambini sono sicuri, nessuna allerta (Di domenica 5 dicembre 2021) "I riscontri sui vaccini in età pediatrica sono assolutamente positivi sul profilo della sicurezza, sia negli studi, sia nella real world evidence, come negli Stati uniti. Quindi non ci sono segnali ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 dicembre 2021) "I riscontri suiin età pediatricaassolutamente positivi sul profilo della sicurezza, sia negli studi, sia nella real world evidence, come negli Stati uniti. Quindi non cisegnali ...

