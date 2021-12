Covid Liguria oggi, 486 nuovi contagi: bollettino 5 dicembre (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 486 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, domenica 5 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Liguria. Nessun altro morto da ieri. I ricoverati nei reparti Covid sono 194, mentre le terapie intensive occupate sono 22, tre in meno rispetto a ieri. Da ieri sono guarite 200 persone. Nella Regione al momento i positivi sono 6.800. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova a 229, Savona a 110, Imperia a 78 e La Spezia a 48. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 486 ida Coronavirus, domenica 52021, secondo i dati-19 dell’ultimodella. Nessun altro morto da ieri. I ricoverati nei repartisono 194, mentre le terapie intensive occupate sono 22, tre in meno rispetto a ieri. Da ieri sono guarite 200 persone. Nella Regione al momento i positivi sono 6.800. Tra le province con il maggior numero dicasi Genova a 229, Savona a 110, Imperia a 78 e La Spezia a 48. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

sole24ore : ??#Coronavirus ultime notizie. @GiovanniToti: in #Liguria dei 25 pazienti in terapia intensiva 24 non vaccinati. ??L… - Agenzia_Ansa : La Calabria è attualmente la regione più vicina alla zona gialla, mentre Lombardia, Marche, Veneto e Liguria potreb… - sulsitodisimone : RT @TgrRaiLiguria: Fascia vanta un singolare primato. Secondo l'ultimo censimento è il comune più anziano d'Italia. E questo non è l'unico… - andvaccaro : Covid, la Liguria supera la soglia del 10% sulle terapie intensive: zona gialla più vicina -… - IvoAyrton : RT @EmeiMarkus: Maurizio #Belpietro: 'Vi cito un caso, il caso della RSA di #Masone, Liguria' #staseraitalia #DrittoeRovescio #NoGreenPas… -