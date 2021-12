Covid Liguria, i dati del 5 dicembre. In terapia intensiva 21 non vaccinati su 22 (Di domenica 5 dicembre 2021) La Sono 486 i nuovi positivi al Covid - 19 oggi in Liguria , a fronte di 4.178 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 10.116 tamponi antigenici rapidi. La ... Leggi su lanazione (Di domenica 5 dicembre 2021) La Sono 486 i nuovi positivi al- 19 oggi in, a fronte di 4.178 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 10.116 tamponi antigenici rapidi. La ...

