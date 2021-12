Covid in Lombardia, il bollettino di domenica 5 dicembre: 2.628 i positivi e 8 morti (Di domenica 5 dicembre 2021) Covid in Lombardia: il bollettino di domenica 5 dicembre. Sono 2628 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. Aumentano le persone in terapia intensiva che, con un +3 rispetto a ... Leggi su leggo (Di domenica 5 dicembre 2021)in: ildi. Sono 2628 i nuovi casi di Coronavirus innelle ultime 24 ore. Aumentano le persone in terapia intensiva che, con un +3 rispetto a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Calabria è attualmente la regione più vicina alla zona gialla, mentre Lombardia, Marche, Veneto e Liguria potreb… - Corriere : ?? La Lombardia ha dato disponibilità ad accogliere pazienti dalla Germania - fattoquotidiano : Covid, la scuola torna sempre più a distanza. Contagi in crescita, più colpita la primaria. In Lombardia 900 classi… - laprovinciacr : #Cremona In provincia 73 nuovi casi di Covid. Un altro decesso - telodogratis : Covid Lombardia oggi, 2.628 contagi e 8 morti: bollettino 5 dicembre -