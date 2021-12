COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: doppia cifra per il capoluogo (Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 814 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 56 persone: – 7, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 3, residenti nel comune di Atripalda; – 2, residenti nel comune di Avella; – 11, residenti nel comune di Avellino; – 3, residenti nel comune di Capriglia Irpina; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico; – 1, residente nel comune di Flumeri; – 1, residente nel comune di Frigento; – 2, residenti nel comune di Grottaminarda; – 2, residenti nel comune di Melito Irpino; – 3, residenti nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Montaguto; – 2, residenti nel comune di Montemarano; – 3, residenti nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Quadrelle; – 1, residente nel comune di Paternopoli; – 1, residente nel ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 814 tamponi effettuati sono risultate positive al56 persone: – 7, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 3, residenti nel comune di Atripalda; – 2, residenti nel comune di Avella; – 11, residenti nel comune di; – 3, residenti nel comune di Capriglia Irpina; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico; – 1, residente nel comune di Flumeri; – 1, residente nel comune di Frigento; – 2, residenti nel comune di Grottaminarda; – 2, residenti nel comune di Melito Irpino; – 3, residenti nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Montaguto; – 2, residenti nel comune di Montemarano; – 3, residenti nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Quadrelle; – 1, residente nel comune di Paternopoli; – 1, residente nel ...

