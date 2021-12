Covid: con il Natale alle porte lo shopping batte le proteste (Di domenica 5 dicembre 2021) Per la prima volta da luglio a Milano la contestazione No Pass è un flop: folla in centro e code fuori dai negozi Leggi su lastampa (Di domenica 5 dicembre 2021) Per la prima volta da luglio a Milano la contestazione No Pass è un flop: folla in centro e code fuori dai negozi

Advertising

OttoemezzoTW : #ottoemezzo #Covid e #Quirinale, sale la febbre. Con @szampa56 del @pdnetwork, @AndreaScanzi del @fattoquotidiano,… - Agenzia_Ansa : E' boom della povertà: nel 2020 due milioni di famiglie italiane vivono in povertà assoluta, con un aumento rilevan… - Corriere : Covid, Crisanti: «Con la variante Omicron non c’è scampo per i non vaccinati» - Open_gol : Per il direttore generale del nosocomio romano la vaccinazione annuale sarà il modo per battere il Coronavirus. Con… - St0neAnge1 : RT @ProGunAndre: Un positivo in classe di mia figlia. Tutti a casa in DAD (tanto gli statali campano lo stesso, no?). Potrebbe tornare a sc… -