Covid: Bernini, 'vera libertà da virus non da vaccini' (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - “Il fronte no vax è composto da una frangia di irriducibili convinta che il Covid non esiste, da chi su ogni questione si schiera pregiudizialmente con la protesta per la protesta, e questi è impossibile convincerli: vanno solo contenuti. Ma ci sono anche milioni di italiani frenati dalla paura, irrazionale ma legittima, per i vaccini, ed è su questi che non dobbiamo stancarci di usare l'arma della persuasione. In questo senso, l'introduzione del super green pass ha già fatto registrare un significativo aumento sia delle prime vaccinazioni che delle terze dosi, ed è un segnale molto positivo. Il mondo ci considera un modello nella lotta al Covid, come dimostra il riconoscimento pubblico di Angela Merkel, e siamo il locomotore economico e sanitario dell'Ue. Non dobbiamo stancarci di ricordare agli scettici la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - “Il fronte no vax è composto da una frangia di irriducibili convinta che ilnon esiste, da chi su ogni questione si schiera pregiudizialmente con la protesta per la protesta, e questi è impossibile convincerli: vanno solo contenuti. Ma ci sono anche milioni di italiani frenati dalla paura, irrazionale ma legittima, per i, ed è su questi che non dobbiamo stancarci di usare l'arma della persuasione. In questo senso, l'introduzione del super green pass ha già fatto registrare un significativo aumento sia delle prime vaccinazioni che delle terze dosi, ed è un segnale molto positivo. Il mondo ci considera un modello nella lotta al, come dimostra il riconoscimento pubblico di Angela Merkel, e siamo il locomotore economico e sanitario dell'Ue. Non dobbiamo stancarci di ricordare agli scettici la ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Bernini, 'vera libertà da virus non da vaccini'... - Agenparl : Covid: Bernini (FI), obbligo vaccini non è tabù ma per ora insistiamo dando esempio) - - Agenparl : Covid, Bernini (Fi): modello Italia continua a funzionare) - - Agenparl : Bernini (FI): ?Dati Emilia-Romagna dicono che i vaccini sono l?unica via efficace per combattere Covid?) - - Newsinunclick : Covid, Bernini (Fi): “Stretta governo scudo necessario” -