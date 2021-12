Covid, a Napoli estubato l'11enne ricoverato in terapia intensiva: «È fuori pericolo» (Di domenica 5 dicembre 2021) La direzione generale dell?AORN Santobono-Pausilipon comunica che il piccolo di 11 anni, ricoverato con una severa polmonite da Covid e successivamente intubato presso la terapia intensiva... Leggi su ilmattino (Di domenica 5 dicembre 2021) La direzione generale dell?AORN Santobono-Pausilipon comunica che il piccolo di 11 anni,con una severa polmonite dae successivamente intubato presso la...

