Covid | 72enne non vaccinato muore a Lecce | contagio durante cena

(Di domenica 5 dicembre 2021) Un uomo di 72 anni di Parabita, in Salento, è morto nel Dea didov'era ricoverato dallo scorso novembre dopo aver contratto l'infezione da19, probabilmenteunacon amici. Non ...

Advertising

barinewstv : Covid: muore a Lecce 72enne non vaccinato, contagio durante cena tra amici - infoitinterno : Covid: 'pochi' tamponi ma 181 nuovi casi, la metà nel pesarese. Anche un 72enne tra le tre nuove vittime - viverefano : Covid: 'pochi' tamponi ma 181 nuovi casi, la metà nel pesarese. Anche un 72enne tra le tre nuove vittime… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 72enne

...scorso novembre dopo aver contratto l'infezione da19, probabilmente durante una cena con amici. Non era vaccinato. La notizia è stata confermata dal sindaco del comune salentino. Il- ..."È grande la commozione mia e dell'intera città di Parabita per la scomparsa, provocata da- ... Link Sponsorizzato Ilnon aveva problemi di salute e lascia la moglie e due figli. Almeno ...Un uomo di 72 anni di Parabita, in Salento, è morto nel Dea di Lecce dov'era ricoverato dallo scorso novembre dopo aver contratto l'infezione da Covid 19, probabilmente durante una cena con amici. Non ...PARABITA (Lecce) - Dopo una cena con amici la sera di San Martino, un 72enne di Parabita contrae il virus e in breve le sue condizioni fisiche si aggravano ...