Covid-19 | il monito di Rasi | «Crescono i casi gravi tra i bambini Il vaccino è l’unica strada sicura»

Leggi su open.online

(Di domenica 5 dicembre 2021) Negli ospedalile formedi-19 tra i. A segnalarlo è il medico e microbiologo Guido, ex direttore dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) e attuale consulente del commissario Francesco Paolo Figliuolo. «Il-19 anche neipuò durare a lungo e non sappiamo quali effetti lascerà», ha detto ospitato dalla trasmissione Mezz’ora in più, condotta da Lucia Annunziata. «Questo è il pericolo più grosso, perché quell’aspetto davvero non lo conosciamo. È il virus ad essere sperimentale, non il». A proposito della campagna vaccinale tra idai 5 agli 11 anni – al via in Italia dal prossimo 16 dicembre –ha detto: «Ci aspettiamo un avvio cauto. Perché – ha aggiunto ...