Covid-19 | il bollettino di oggi 5 dicembre 2021

Covid-19, pubblicato il bollettino di oggi 5 dicembre contenente tutti i dati aggiornati sull'andamento dell'epidemia in Italia La Protezione Civile ha diramato il bollettino che, come di consueto, tiene aggiornati sull'evoluzione dell'epidemia di Covid-19 in Italia. oggi, 5 dicembre, il bollettino registra 43 persone positive decedute e 15.021 nuovi casi accertati. I pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 736. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 525.108. Da domani, lunedì 6 dicembre 2021, entrerà in vigore il decreto sul Super Green Pass. Si tratta di un Green pass rafforzato il quale si ottiene solo attraverso la vaccinazione o la guarigione dal ...

