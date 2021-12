Covid, 15.021 nuovi casi su 525.108 test e altri 43 morti (Di domenica 5 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore sono 15.021 i nuovi casi di Covid su 525.108 tamponi, per un tasso di positività del 2,9%, in lieve aumento (+0,2%) rispetto al giorno prima. Secondo i dati del ministero della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 5 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore sono 15.021 idisu 525.108 tamponi, per un tasso di positività del 2,9%, in lieve aumento (+0,2%) rispetto al giorno prima. Secondo i dati del ministero della ...

Advertising

monicabi5 : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi: 15.021 casi e 43 morti Covid, i dati di domenica 5 dicembre - telodogratis : Covid oggi Italia, 15.021 contagi e 43 morti: bollettino 5 dicembre - agenzia_nova : #Covid: 15.021 nuovi casi e 43 decessi, rapporto tamponi-positivi al 2,9 per cento. Il #bollettino di oggi - SecchiElias : #RT @notiziae: #Covid, +15.021 nuovi casi in #Italia nelle ultime 24 ore. +43 #morti, +6.685 #guariti. #Tamponi: 5… - Agenpress : Covid. 15.021 positivi, 43 decessi. Tasso di positività al 2,9%. 736 pazienti in terapia intensiva. 525.108 tampon… -