Covid | 1 325 positivi su 31 268 test | 1 decesso Nove milioni di dosi somministrate in Campania

Sono 1.325 i positivi del giorno in Campania su 31.268 test. Un solo decesso registrato. Lo rende noto il consueto bollettino della Regione Campania. Il report posti letto su base regionale: terapie intensive disponibili: 656, 22 occupati. Posti di degenza disponibili: 3.160, 330 occupati. I dati delle vaccinazioni evidenziano che in Campania sono state 9 milioni le dosi somministrate: 4.352.380 le prime dosi, 3.875.389 le seconde dosi mentre sono 749.851 le persone che hanno ricevuto anche la terza dose.

