Così il Covid è tornato a spaventare la “vaccinata” Francia (Di domenica 5 dicembre 2021) Da almeno una settimana, in Francia i contagi di Covid-19 avanzano a ritmi pericolosi. Negli ultimi due giorni i bollettini hanno sfiorato la soglia dei 50mila nuovi casi quotidiani, mentre il tasso di incidenza è adesso pari a 366,8 e i pazienti nei reparti di terapia intensiva hanno superato quota 2.000. Numeri e dati che InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 5 dicembre 2021) Da almeno una settimana, ini contagi di-19 avanzano a ritmi pericolosi. Negli ultimi due giorni i bollettini hanno sfiorato la soglia dei 50mila nuovi casi quotidiani, mentre il tasso di incidenza è adesso pari a 366,8 e i pazienti nei reparti di terapia intensiva hanno superato quota 2.000. Numeri e dati che InsideOver.

Advertising

borghi_claudio : Era meglio se non leggevo l'autorizzazione AIFA per il vaccino covid per bambini. MA CHE DIAMINE VUOL DIRE? Nessun… - DSantanche : 'Nessuno perderà il posto di lavoro” diceva la sinistra, ma non è andata così. Per questo #FdI chiede di istituire… - NicolaPorro : ?? ?? Non volevo crederci, l'ha detto veramente: così #Monti vuole 'dosare dall’alto l’informazione' sul #Covid. Sent… - NETLOR777 : RT @ZombieBuster5: I fact checkers servono a certificare le “teorie del complotto”. Ormai è assodato. Campi di confinamento Covid in #Aust… - CardiaJessica : RT @GIORGIOMALAVOL1: A Crisanti ogni tanto, non è la prima volta, gli scappa la verità. Due anni fa sapeva che il 3% degli italiani aveva i… -