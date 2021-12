Cosa succede tra la Russia e l’Ucraina circondata da 175mila soldati. Mosca: «Isteria dell’Occidente» (Di domenica 5 dicembre 2021) Al momento, da Nord a Sud, l’Ucraina è circondata da 115mila soldati. Ma per sferrare un eventuale attacco e raggiungere la capitale Kiev in breve tempo, la Russia avrebbe previsto uno schieramento di 175mila militari, secondo il Washington Post. Migliaia di Blindati, caccia, elicotteri, navi e sottomarini completerebbe l’operazione di Mosca. Seppure dal Cremlino i sospetti occidentali sono derubricati a semplice «Isteria», sono ormai molteplici le fonti giornalistiche e non che raccontano di una possibile invasione russa. Lo stesso Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea, Josep Borrell, prendendo la minaccia per concreta ha fatto sapere che «l’Ue si schiererà con Kiev anche in caso di attacco armato». I piani dei russi Il presidente degli ... Leggi su open.online (Di domenica 5 dicembre 2021) Al momento, da Nord a Sud,da 115mila. Ma per sferrare un eventuale attacco e raggiungere la capitale Kiev in breve tempo, laavrebbe previsto uno schieramento dimilitari, secondo il Washington Post. Migliaia di Blindati, caccia, elicotteri, navi e sottomarini completerebbe l’operazione di. Seppure dal Cremlino i sospetti occidentali sono derubricati a semplice «», sono ormai molteplici le fonti giornalistiche e non che raccontano di una possibile invasione russa. Lo stesso Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea, Josep Borrell, prendendo la minaccia per concreta ha fatto sapere che «l’Ue si schiererà con Kiev anche in caso di attacco armato». I piani dei russi Il presidente degli ...

