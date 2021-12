Cosa cambia da lunedì 6 dicembre 2021 con il Super Green Pass: tutte le nuove regole (Di domenica 5 dicembre 2021) Super GreenPass, ci siamo, da domani scatteranno le nuove regole. Domani, lunedì 6 dicembre 2021, sarà il “battesimo” ufficiale per il nuovo pacchetto di provvedimenti che, stando alle intenzioni del Governo, dovrebbe permette di mantenere aperte le attività commerciali a differenza di quanto accaduto un anno fa. Restrizioni e limitazioni ci saranno ma riguarderanno, com’è noto, soltanto chi non sarà vaccinato che si vedrà precluse tutta una serie di attività. Super GreenPass, le nuove regole da domani lunedì 6 dicembre 2021 Intanto la validità del Green Pass sarà ridotta da 12 a 9 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 dicembre 2021), ci siamo, da domani scatteranno le. Domani,, sarà il “battesimo” ufficiale per il nuovo pacchetto di provvedimenti che, stando alle intenzioni del Governo, dovrebbe permette di mantenere aperte le attività commerciali a differenza di quanto accaduto un anno fa. Restrizioni e limitazioni ci saranno ma riguarderanno, com’è noto, soltanto chi non sarà vaccinato che si vedrà precluse tutta una serie di attività., leda domaniIntanto la validità delsarà ridotta da 12 a 9 ...

