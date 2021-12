Corsa a 4 in vetta: il calendario fino a Natale (Di domenica 5 dicembre 2021) Milan, Inter, Napoli e Atalanta sono tutte racchiuse in 4 punti, quando mancano appena tre partite alla pausa natalizia. Ecco il calendario di tutte e quattro le contendenti al titolo d'inverno. Leggi su video.gazzetta (Di domenica 5 dicembre 2021) Milan, Inter, Napoli e Atalanta sono tutte racchiuse in 4 punti, quando mancano appena tre partite alla pausa natalizia. Ecco ildi tutte e quattro le contendenti al titolo d'inverno.

Advertising

NataperCaso : RT @cmdotcom: Il #Milan si prende la vetta, l' #Inter è in agguato: il ko del #Napoli ridisegna la corsa scudetto - milansette : Il Milan si prende la vetta, l'Inter è in agguato: il ko del Napoli ridisegna la corsa scudetto - Fprime86 : RT @cmdotcom: Il #Milan si prende la vetta, l' #Inter è in agguato: il ko del #Napoli ridisegna la corsa scudetto - infoitsport : Il Milan si prende la vetta, l'Inter è in agguato: il ko del Napoli ridisegna la corsa scudetto - BisInterista : Comunque Juventus potenzialmente a -11 dalla vetta della classifica. È una distanza tutt'altro che siderale. 69 pu… -