Coronavirus Toscana: 3 morti, oggi 5 dicembre (tre uomini età media 84,7anni), 669 nuovi contagi, crescono i ricoveri (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 7.423 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.391 a Firenze, 655 a Prato, 690 a Pistoia, 547 a Massa Carrara, 704 a Lucca, 748 a Pisa, 429 a Livorno, 566 ad Arezzo, 372 a Siena, 224 a Grosseto, 97 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 7.423 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.391 a Firenze, 655 a Prato, 690 a Pistoia, 547 a Massa Carrara, 704 a Lucca, 748 a Pisa, 429 a Livorno, 566 ad Arezzo, 372 a Siena, 224 a Grosseto, 97 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

GrossetoNotizie : Coronavirus: 669 nuovi casi, 193 guarigioni, 3 decessi, 4 ricoveri in più in Toscana - FirenzePost : Coronavirus Toscana: 3 morti, oggi 5 dicembre (tre uomini età media 84,7anni), 669 nuovi contagi, crescono i ricove… - ilsitodifirenze : Coronavirus, in Toscana 669 nuovi casi, 193 guariti e 3 decessi - Antipeppe : @539th Lo metto qui Bilancio della settimana Toscana diagnosi in aumento, da 3.239 della scorsa sett a 4.078 di que… - infoitinterno : Coronavirus Toscana oggi: 669 contagi, i dati del 5 dicembre -