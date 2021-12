Coronavirus, negli Usa oltre 100 mila casi e 1000 morti al giorno (Di domenica 5 dicembre 2021) La pandemia raggiunge nuovamente livelli allarmanti in Usa , dove i contagi da Covid tornano a superare i 100 mila al giorno e i decessi quota 1000: la media dell'ultima settimana è di 114.150 nuovi ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 5 dicembre 2021) La pandemia raggiunge nuovamente livelli allarmanti in Usa , dove i contagi da Covid tornano a superare i 100ale i decessi quota: la media dell'ultima settimana è di 114.150 nuovi ...

Advertising

fanpage : La variante #Omicron del #coronavirus SARS-CoV-2 avrebbe acquisito un “pezzo” di materiale genetico proveniente da… - repubblica : Coronavirus nel mondo, negli Usa torna l'allarme: 100mila casi e mille morti al giorno - emenietti : vaccino o tubo in gola ?? (incidenza di ricoveri in terapia intensiva per stato vaccinale negli ultimi 30 giorni, o… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, negli Usa torna l'allarme: 100mila casi e mille morti al giorno - TerrinoniL : Coronavirus nel mondo, negli Usa torna l'allarme: 100mila casi e mille morti al giorno -