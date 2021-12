Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di domenica 5 dicembre 2021) Coronavirus in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in Italia: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI Leggi su tg24.sky (Di domenica 5 dicembre 2021)in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI

Corriere : L’ad di Pfizer: «Servirà un vaccino all’anno per un po’». Isolati 130 passeggeri del ... - AngeloCiocca : Coronavirus, primo caso di variante Omicron in Italia: il soggetto, proveniente dal Mozambico, vive in Campania. Di… - monicabi5 : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi: 15.021 casi e 43 morti Covid, i dati di domenica 5 dicembre - tusciaweb : Coronavirus, oggi in Italia 15mila 021 casi e 43 morti Roma – Sono 15mila 021 i casi di Coronavirus accertati nell… - andreastoolbox : Covid in Italia, il bollettino con i dati di oggi 5 dicembre | Sky TG24 -