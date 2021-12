Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 5 dicembre (Di domenica 5 dicembre 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 5 dicembre. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. bollettino Campania 5 dicembreIl bollettino Regione di oggi: 1325 positivi, 31.268 tamponi, 1 morto. LEGGI ANCHE –> Carta d’Identità: bisogna sempre portarla con sé quando si esce? Report posti letto su base regionale in Campania. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 22 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 330 occupati. Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Luca D'Isanto su Vesuvius.it. Leggi su vesuvius (Di domenica 5 dicembre 2021) Ildelladi. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti.Ildi: 1325 positivi, 31.268 tamponi, 1 morto. LEGGI ANCHE –> Carta d’Identità: bisogna sempre portarla con sé quando si esce? Report posti letto su base regionale in. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 22 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 330 occupati. Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Luca D'Isanto su Vesuvius.it.

