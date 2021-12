Coppa del Mondo, Sofia Goggia cala il tris: vince anche il Superg a Lake Louis (Di domenica 5 dicembre 2021) Sofia Goggia dopo le due libere vince anche il Superg a Lake Louise, realizzando una memorabile tripletta con tre vittorie in tre giorni, impresa che riesce solo ai grandi. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 5 dicembre 2021)dopo le due libereile, realizzando una memorabile tripletta con tre vittorie in tre giorni, impresa che riesce solo ai grandi.

