Coppa Davis 2022, Slovacchia-Italia: su che superficie si gioca e chi sceglie? Torna il vecchio format! (Di domenica 5 dicembre 2021) L’Italia affronterà la Slovacchia nel turno preliminare della Coppa Davis 2022. Gli azzurri saranno chiamati a un impegno in trasferta da non sottovalutare il 4-5 marzo: bisognerà vincere per qualificarsi agli atti conclusivi, che si disputeranno poi a novembre (a quel punto 16 Nazionali si fronteggeranno nel format che ormai siamo abituati a vedere). I ragazzi di Filippo Volandri, quest’anno eliminati dalla Croazia ai quarti di finale, partiranno con i favori del pronostico, ma è risaputo che in questa competizione i valori possono saltare e non ci sono risultati scontati. Si giocherà con la vecchia formula: 4 singolari e 1 doppio, chi ne conquisterà almeno tre staccherà il biglietto per le finali. I numeri 1 affronteranno sia i numeri 1 che i numeri 2 dell’altra formazione, stesso discorso vale per i ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) L’affronterà lanel turno preliminare della. Gli azzurri saranno chiamati a un impegno in trasferta da non sottovalutare il 4-5 marzo: bisognerà vincere per qualificarsi agli atti conclusivi, che si disputeranno poi a novembre (a quel punto 16 Nazionali si fronteggeranno nel format che ormai siamo abituati a vedere). I ragazzi di Filippo Volandri, quest’anno eliminati dalla Croazia ai quarti di finale, partiranno con i favori del pronostico, ma è risaputo che in questa competizione i valori possono saltare e non ci sono risultati scontati. Si giocherà con la vecchia formula: 4 singolari e 1 doppio, chi ne conquisterà almeno tre staccherà il biglietto per le finali. I numeri 1 affronteranno sia i numeri 1 che i numeri 2 dell’altra formazione, stesso discorso vale per i ...

