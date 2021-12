Coppa Davis 2022, l’Italia con la Slovacchia in trasferta (Di domenica 5 dicembre 2021) l’Italia affronterà la Slovacchia nel turno preliminare della Coppa Davis 2022, in programma il 4 e 5 marzo prossimi. Gli azzurri guidati da Filippo Volandri giocheranno in trasferta. E’ quanto stabilito dal sorteggio effettuato a Madrid prima della finale tra Russia e Croazia. Al turno preliminare prenderanno parte 24 nazioni: 14 delle 18 squadre classificate dal terzo al 18/o posto nel 2021 – compresa quindi l’Italia – e dieci nazioni che si sono qualificate nel World Group I. Alle Finals di Madrid sono qualificate di diritto le due finaliste dell’edizione in corso e la Serbia e la Gran Bretagna, che sono state selezionate per una wild card tra le altre 16 squadre classificate nel 2021. Queste le altre sfide del turno preliminare: Francia-Ecuador; Spagna-Romania; ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 5 dicembre 2021)affronterà lanel turno preliminare della, in programma il 4 e 5 marzo prossimi. Gli azzurri guidati da Filippo Volandri giocheranno in. E’ quanto stabilito dal sorteggio effettuato a Madrid prima della finale tra Russia e Croazia. Al turno preliminare prenderanno parte 24 nazioni: 14 delle 18 squadre classificate dal terzo al 18/o posto nel 2021 – compresa quindi– e dieci nazioni che si sono qualificate nel World Group I. Alle Finals di Madrid sono qualificate di diritto le due finaliste dell’edizione in corso e la Serbia e la Gran Bretagna, che sono state selezionate per una wild card tra le altre 16 squadre classificate nel 2021. Queste le altre sfide del turno preliminare: Francia-Ecuador; Spagna-Romania; ...

