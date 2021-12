Convocati Juventus per il Genoa: assente Perin, c’è De Winter (Di domenica 5 dicembre 2021) Convocati Juventus per il Genoa: assente Perin, c’è il giovane De Winter. Le scelte del tecnico bianconero Allegri La Juventus ha diramato la lista dei Convocati per il match di Serie A contro il Genoa, valevole per la sedicesima giornata di campionato. Convocati Ecco i bianconeri a disposizione di Allegri per #JuveGenoa By @bitgetglobal pic.twitter.com/DUkffsvCv0— JuventusFC (@Juventusfc) December 5, 2021 assente Perin, c’è il portiere dell’Under 23 Raina. Presenti in lista anche i giovani Kaio Jorge, Soulé e De Winter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021)per il, c’è il giovane De. Le scelte del tecnico bianconero Allegri Laha diramato la lista deiper il match di Serie A contro il, valevole per la sedicesima giornata di campionato.Ecco i bianconeri a disposizione di Allegri per #JuveBy @bitgetglobal pic.twitter.com/DUkffsvCv0—FC (@fc) December 5, 2021, c’è il portiere dell’Under 23 Raina. Presenti in lista anche i giovani Kaio Jorge, Soulé e De. L'articolo proviene da Calcio News 24.

