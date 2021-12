Controlli senza sosta dei Carabinieri in provincia di Latina, denunciato 37enne marocchino (Di domenica 5 dicembre 2021) Non si fermano i Controlli dei Carabinieri, impegnati anche questa mattina nella prevenzione dei reati predatori. In particolare, il personale della Stazione Carabinieri di Sermoneta è stato oggi impegnato nel contrastare la vendita di merce contraffatta presso l’area mercato della locale Piedimonti di Sermoneta. Qui la domenica si svolge il mercato settimanale che in occasione delle festività natalizie si protrae fino alle ore 16,00. denunciato a piede libero un cittadino marocchino In tale ambito, l’attività repressiva contemperata alla tutela della incolumità degli astanti- tenendo conto della rituale pericolosa fuga dei venditori abusivi- ha consentito di individuare, identificare e denunciare in stato di libertà un cittadino del Marocco A.H. di 37 anni, responsabile del commercio di prodotti con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 dicembre 2021) Non si fermano idei, impegnati anche questa mattina nella prevenzione dei reati predatori. In particolare, il personale della Stazionedi Sermoneta è stato oggi impegnato nel contrastare la vendita di merce contraffatta presso l’area mercato della locale Piedimonti di Sermoneta. Qui la domenica si svolge il mercato settimanale che in occasione delle festività natalizie si protrae fino alle ore 16,00.a piede libero un cittadinoIn tale ambito, l’attività repressiva contemperata alla tutela della incolumità degli astanti- tenendo conto della rituale pericolosa fuga dei venditori abusivi- ha consentito di individuare, identificare e denunciare in stato di libertà un cittadino del Marocco A.H. di 37 anni, responsabile del commercio di prodotti con ...

Ultime Notizie dalla rete : Controlli senza Violate le regole anti covid, nuova chiusura a Catania di 'Sabor Latino' ... infatti, il titolare di un esercizio pubblico bar è stato sanzionato per occupazione del suolo pubblico senza concessione. Inoltre gli agenti della Squadra Amministrativa hanno effettuato controlli ...

Dal 6 dicembre, il Super green pass: cosa cambia? ... potrà anche accedere al ristorante o all'area benessere della struttura, senza la necessità di ... Come funzionano i controlli? Polizia e carabinieri che si aggiungono alla municipale, si avvarranno ...

Obbligo mascherina Firenze, controlli ma senza multe Agenzia ANSA Napoli, aggredita e rapinata dopo prelievo al bancomat: arrestato il ladro NAPOLI – Mercoledì mattina in piazza Garibaldi una donna, dopo aver effettuato un prelievo al bancomat, era stata avvicinata da un uomo che l’aveva seguita sino all’interno del “metropark” dove l’avev ...

Spettacolo abusivo per un matrimonio in Galleria Umberto I a Napoli bloccato dai vigili Spettacolo abusivo per un matrimonio in Galleria Umberto I bloccato dalla Polizia Municipale ieri sera a Napoli. Quando sono arrivati sul posto, i caschi bianchi hanno sorpreso gli invitati che assist ...

