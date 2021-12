Conto alla rovescia: tutti i segreti della corsa al Colle (Di domenica 5 dicembre 2021) Il presidente Fico convocherà tutti il 4 gennaio, prima votazione verso il 20. Il record di Leone (23 tentativi), un solo scrutinio per Cossiga e Ciampi Leggi su ilgiornale (Di domenica 5 dicembre 2021) Il presidente Fico convocheràil 4 gennaio, prima votazione verso il 20. Il record di Leone (23 tentativi), un solo scrutinio per Cossiga e Ciampi

