Conto alla rovescia per il super green pass | cosa cambierà in Italia da lunedì 6 dicembre

Roma – Il super green pass sarà in vigore da domani, lunedì 6 dicembre, in Italia. Con il certificato verde rafforzato – rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite – cambiano le per bar, ristoranti, palestre e hotel anche in zona bianca fino al 15 gennaio 2022 (leggi qui). In Italia fino a ora sono state 98,4 milioni le dosi di vaccino somministrate. In particolare sono state somministrate 8.409.731 dosi addizionali/richiami (booster) al 40,93% della popolazione potenzialmente oggetto di questa somministrazione (coloro che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi). Le persone che hanno avuto almeno una prima dose sono 47.366.068, cioè l'87,70% della popolazione over 12. Ad aver completato i ciclo vaccinale sono state 45.771.130, pari all'84,75%

