Contestazione Cairo | striscione dei tifosi del Torino contro il presidente

(Di domenica 5 dicembre 2021)deidelallo stadio Filadelfia:di protestala gestionedelhanno dato vita a una manifestazione pacifica, nei pressi dello stadio Filadelfia, in segno di protestailUrbano. Ecco quanto recita lo– «Non contestiamo il Toro ma una società senza decoro. Per allontanarci dal nostro amore, ci hai daspato da ogni settore.vattene». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Settecento tifosi del Torino contestano il presidente Cairo davanti allo Stadio Filadelfia durante l'evento per celebrare il centoquindicesimo anniversario del club. Circa 500 tifosi si sono radunati alle 15 di oggi, domenica 5 dicembre, davanti ai cancelli dello Stadio Filadelfia. Un evento organizzato dal "Comitato difesa Toro" per celebrare il centoquindicesimo ...